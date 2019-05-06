МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Психологи МЧС оказывают экстренную помощь пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, на горячие линии уже поступило более 500 обращений, сообщила пресс-служба МЧС России.

"На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт федеральный номер 8-800-775-17-17, на который по состоянию на 02.00 6 мая поступило 343 звонка, на телефон горячей линии Главного управления МЧС России по Мурманской области 8-815-239-99-99 поступило 164 звонка", — говорится в сообщении.

Порядка 30 специалистов оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Кроме того, психологи продолжают работу на месте трагедии, а также сопровождают пострадавших при проведении следственных действий. Мурманские специалисты работают с родственниками пострадавших и погибших.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вечером в воскресенье объявил в регионе трехдневный траур, семьи погибших пассажиров-жителей области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие — по 500 тысяч рублей. Ространснадзор заявил, что проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД.