МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Пожарные машины не стояли вдоль взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, это могло произойти из-за того, что до спасателей не довели вовремя информацию о ЧП, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель рабочей группы общероссийского движения "За реальные дела" по вопросам пожарной безопасности, кандидат технических наук, полковник внутренней службы Александр Подгрушный.

"Если идет аварийная посадка, то пожарные расчеты должны становиться вдоль полосы, распределяться по уже заложенным точкам. Если есть проблемы с раскрытием шасси, то пожарные должны залить полосу пеной, чтобы не было высекания искры, чтобы не произошел поджог", — объяснил он.

При этом Подгрушный рассказал, что поскольку в случае с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево аварийная посадка "была чисто техническая, полосу пеной не покрывали, но пожарные уже должны были быть готовы".

"Возможно, не прошла команда пожарным, что самолет аварийно садится, что его нужно сопровождать. Удивило, что пожарные машины не стояли вдоль полосы в ожидании посадки Sukhoi Superjet 100", — указал Подгрушный, напомнив, что если от командира самолета поступает информация о ЧП, то в действие вступают 8-9 служб аэропорта. При этом он указал, что есть установка, что пожарная машина должна прибыть в любую точку аэропорта не позднее трех минут.

"Пожарные машины должны были ехать за самолетом, непонятно, почему этого не было. Также неясно, почему не стояли пожарные машины у КПП аэропорта. Что-то там не сработало идеально", — заключил Подгрушный.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.