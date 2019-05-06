МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов отказался комментировать информацию о массовом возврате авиабилетов пассажирами аэропорта Шереметьево. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что пассажиры массово сдают авиабилеты.

"Я эту информацию комментировать не буду", — сказал Фетисов, отвечая на вопрос о массовом возврате авиабилетов.

Самолет Sukhoi Superjet 100 " Аэрофлота ", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.