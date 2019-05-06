С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая /ПРАЙМ/. Компания "ПК Транспортные системы" поставит для нужд петербургского ГУП "Горэлектротранс" 21 трамвайный вагон за 2 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Заключить договор с ООО "ПК Транспортные системы" по цене 2,026 миллиарда рублей", — говорится в протоколе торгов, которые признаны несостоявшимися, поскольку в них участвовал только один претендент на поставку вагонов.

Согласно конкурсной документации, для нужд "Горэлектротранса" необходимо поставить 21 трехсекционный низкопольный трамвайный вагон, оснащенный, в том числе, роутером wi-fi для доступа пассажиров к интернету. В каждом вагоне предусмотрено не менее 50 сидячих мест, его общая вместимость — не менее 170 человек.

"Целями данной закупки является… обновление парка подвижного состава по замене трамвайных вагонов, выработавших свой эксплуатационный ресурс. Замена подвижного состава позволит увеличить безопасность пассажирских перевозок", — отмечается в конкурсной документации.

"ПК Транспортные системы" основана в 2013 году. Компания серийно выпускает 7 низкопольных трамваев на поворотной тележке и 2 модели колёсного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус "Пионер" с использованием мобильной аккумуляторной системы.