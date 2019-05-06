МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Сенаторы готовы вместе с Минтрансом работать над законодательными инициативами, направленными на повышение безопасности эксплуатации самолетов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по экономполитике Сергей Калашников.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение Минтрансу после ЧП с самолетом в Шереметьево.

"Конечно, сенаторы будут принимать участие в законодательной работе по повышению безопасности эксплуатации самолетов, будем готовить свои предложения", — отметил парламентарий.

Он полагает, что изначально будет разработана какая-то концепция, и на ее основе будут вырабатываться законодательные инициативы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. В опубликованном на сайте "Аэрофлота" списке 33 выживших пассажиров указано, что госпитализированы пятеро.