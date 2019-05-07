МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Росавиация выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Федеральное агентство воздушного транспорта приносит свои глубокие соболезнования родным и близким погибших 05 мая 2019 в катастрофе самолета SSJ100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Росавиации пожелали скорейшего выздоровления и полного восстановления всем, кому удалось спастись в этой катастрофе.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.