МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Пожарные расчеты и спасатели аэропорта Шереметьево прибыли на место происшествия с загоревшимся при посадке самолётом "Аэрофлота" SSJ100 через минуту, что опережает государственные нормативные требования, говорится в сообщении авиагавани.

"Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через минуту с опережением государственных нормативных требований", — говорится в сообщении аэропорта во вторник.

Уточняется, что нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов составляет 3 минуты с момента объявления сигнала "Тревога".

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Следователи рассматривают различные версии ЧП. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.