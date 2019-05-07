МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала выплаты компенсаций пассажирам, попавшим в авиакатастрофу, сообщил РИА Новости источник в компании.

"Компенсации уже перечислены четверым находящимся в больнице пассажирам и ещё одному не пострадавшему пассажиру", — сказал источник.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Следователи рассматривают различные версии ЧП. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.