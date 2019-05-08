ПАРИЖ, 8 мая /ПРАЙМ/. Причиной экстренной посадки в Иране пассажирского самолёта Air France, летевшего из Парижа в Мумбаи, стала неисправность системы вентиляции, сообщает авиакомпания.

Ранее сайт Flightradar24 сообщал, что самолет Air France, направлявшийся из Парижа в Мумбаи, подал сигнал бедствия, после чего экстренно приземлился в аэропорту иранского города Исфахан, приземление прошло благополучно.

"Air France подтверждает, что экипаж рейса AF218 от 8 мая 2019 года, выполняемого компанией JOON (дочерняя компания Air France — ред.) между Парижем (CDG) и Бомбеем (BOM) на аэробусе A340, принял решение отклониться от маршрута в сторону аэропорта Исфахан (Иран) из-за неисправности системы вентиляции в соответствии с процедурами изготовителя и принципом предосторожности", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, самолет приземлился в Исфахане в 17:00 по парижскому времени (18.00 мск).

Команда Air France мобилизована для обслуживания клиентов в международном аэропорту Исфахане, говорится в сообщении.

"Air France понимает и сожалеет о неудобствах, которые вызваны этой ситуацией, и напоминает, что безопасность ее клиентов и экипажа является первостепенной задачей", — отмечает перевозчик.