МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Оснований для прекращения эксплуатации SSJ100 до окончания расследования нет, заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что, по его данным, претензий к самолету после аварии в Шереметьево также пока нет.

"Пока окончательные данные комиссии еще не обнародованы, рассматриваются все версии. И пока, по моим данным, претензий к самолету нет. Поэтому оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких", — сказал Борисов журналистам.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.