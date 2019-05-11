МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.

“Комплексным планом по стандартизации до 2025 года, подготовленным Росстандартом, предусмотрена разработка стандарта, устанавливающего дополнительные требования к транспортным средствам категории М2, МЗ (транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских мест — ред.)", — сообщили в министерстве РИА Новости.

При этом в ведомстве указали, что головным исполнителем инициативы является Росстандарт и порекомендовали обратиться за подробностями к нему.

Ранее начальник отдела технического надзора ГУОБДД МВД РФ Сергей Чипурин рассказал, что будет разработан дополнительный государственный стандарт для производителей автобусов на базе грузовых шасси, ожидается внесение дополнительных требований, направленных на безопасность пассажиров. Позже ряд СМИ, убрав слова Чипурина про автобусы на базе грузовых шасси, сообщил, что на всех автобусах будут устанавливаться подушки безопасности.

В субботу источник РИА Новости, близкий к разработке стандарта, указал, что это неверно. “Речь (в выступлении Чипурина — ред.) шла об автобусах на базе грузового шасси и о требованиях к их конструкции”, — рассказал собеседник агентства.

Также в марте Чипурин указал, что после страшных ДТП с отрывом сидений на транспортных средствах ряда производителей ГИБДД инициировала проведение внеплановых проверок компаний-производителей. По его словам, сотрудниками Росстандарта были выявлены нарушения, в этом году пройдут плановые проверки предприятий, которые изготавливают данные транспортные средства.

Кроме того, первого марта вступили в силу положения о лицензировании перевозок автобусами. Лицензию должны будут получить все индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся автобусными перевозками, включая перевозки школьными автобусами и доставку сотрудников к месту работы собственными автобусами. В течение 120 дней, начиная с 1 марта, перевозчики должны оформить лицензии. Это переходный период. Отсутствие лицензии в это время не является нарушением.