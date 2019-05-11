САРАТОВ, 11 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Самолет авиакомпании Pegas Fly в субботу вылетел по маршруту Саратов — Москва с задержкой более чем на пять часов по техническим причинам, сообщили РИА Новости представитель аэропорта Саратова.

"Самолет авиакомпании Pegas Fly должен был вылететь в 17.20 (16.20 мск), но по техническим причинам вылет был отложен. В 22.30 (21.30 мск) этот же самолет вылетел", — сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, сколько пассажиров ожидали вылета.

Как уточняется на онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, рейс выполняет самолет Embraer 190, его прибытие в аэропорт назначения ожидается в 22.51 мск.