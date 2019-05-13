ДУШАНБЕ, 13 мая /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии по вопросам развития региональной гражданской авиации состоится в понедельник в Душанбе, сообщил РИА Новости глава пресс-службы компании "Сомон Эйр" Тимур Бандишоев.

"Данное мероприятие состоится по инициативе "Сомон Эйр" и при поддержке агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", — сказал он.

По его словам, среди участников встречи руководители компаний: "Сомон Эйр" (Таджикистан), "Эйр Астана" (Казахстан), SCAT (Казахстан), QAZAQ Air (Казахстан), Uzbekistan Airways (Узбекистан) и "Авиа Траффик" (Киргизия). Представители IATA примут участие в работе круглого стола в качестве наблюдателей и экспертов.

Участники круглого стола, в частности, намерены обсудить экономические перспективы на ближайшие годы, региональные препятствия для развития, "умное регулирование", аспекты безопасности полетов.