МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху обязать авиакомпании рассаживать в самолетах членов семьи рядом друг с другом.

"В настоящее время авиакомпании в большинстве случаев предоставляют места в самолете пассажирам на свое собственное усмотрение. Как следствие, очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации", — пишет Власов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Так, если члены семьи не сидят в салоне самолета рядом друг с другом, например, ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его, поясняет депутат.

"Такая нервная обстановка будет способствовать панике, а также повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан. Со своей стороны считаю целесообразным введение соответствующей обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолете семей рядом друг с другом. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — заключил парламентарий.