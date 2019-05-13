ЛОНДОН, 13 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Японский автопроизводитель Honda окончательно решил закрыть свой завод в британском городе Суиндон, не найдя иного решения совместно с британскими властями, сообщил автопроизводитель в понедельник.

Впервые компания заявила о планах закрыть завод в Британии в феврале, указывая, что намерена прекратить производство в 2021 году. Британские власти, а также профсоюз Unite тогда сообщили, что намерены провести консультации с японской компанией по поводу альтернативных возможностей, которые могли бы смягчить последствия закрытия завода. Однако переговоры не увенчались успехом – компания отвергла все предложенные варианты.

Представитель профсоюза Unite, комментируя решение автопроизводителя, назвал его ничем иным, как "предательством работников, клиентов и поставщиков" завода Honda в Великобритании.

Завод Honda в Суиндоне производит около 150 тысяч автомобилей ежегодно, штат сотрудников насчитывает 3,5 тысячи человек.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.