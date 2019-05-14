КАЗАНЬ, 13 мая /ПРАЙМ/. Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

"В 22.10 мск в международный аэропорт "Казань" поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве", — сказал Гатауллин.

Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы в соответствии с планом транспортной безопасности.

По информации собеседника агентства, после проведенной проверки специальными службами, в том числе, кинологическими подразделениями полиции, аэропорт возобновил работу в 23.35 мск.