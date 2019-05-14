МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Полиция международного аэропорта "Казань" задержала пьяного пассажира рейса Казань-Москва, заявившего о "минировании" самолета, в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.

В понедельник вечером пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин сообщил РИА Новости об эвакуации пассажиров и персонала из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбе.

"Сотрудники транспортной полиции были вызваны к борту воздушного суда следовавшего рейсом "Казань — Москва". По прибытии наряда полиции установлено, что один из пассажиров — мужчина 1989 года рождения с видимыми признаками алкогольного опьянения сообщил о находящемся в самолете взрывном устройстве", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, командир воздушного судна принял решение об эвакуации 90 пассажиров рейса и шести членов экипажа. Кроме того, из терминалов аэропорта был эвакуирован персонал, пассажиры, встречающие и провожающие граждане — всего около 300 человек. В ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было. Самолет вылетел в пункт назначения. Аэропорт работает в штатном режиме.

"Нарушитель был доставлен в линейное отделение полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", — говорится в сообщении.

По факту сообщения о взрывном устройстве на борту самолета проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", добавили в ведомстве.