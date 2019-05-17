АЛМА-АТА, 17 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Air Astana сообщила, что ее борт из Нур-Султана сел в московском "Шереметьево" вечером в четверг в штатном режиме.

Представитель аэропорта "Шереметьево" ранее сообщил РИА Новости, что самолет Air Astana Нур-Султан — Москва совершил аварийную посадку после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно.

"Эйр Астана" заявляет, что появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ информация об аварийной посадке самолета авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" недостоверна", — говорится в комментарии компании.

Перевозчик пояснил, что самолет, выполнявший в четверг рейс КС873 Нур-Султан — Москва, задержался на 40 минут "в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета".

"Перед посадкой в аэропорту "Шереметьево" с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту "Шереметьево" полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", — говорится в сообщении.