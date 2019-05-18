МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на несанкционированной свалке происходит на расстоянии одного километра до аэропорта Пулково. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 18.20 угрозу распространения огня удалось локализовать. В зоне пожара людей нет, борьбу с огнем ведут 35 человек и семь единиц техники, добавил представитель пресс-службы.