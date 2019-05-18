МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Открытое горение на территории несанкционированной свалки вблизи аэропорта Пулково в Ленинградской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось об очаге пожара на площади 500 квадратных метров на несанкционированной свалке в одном километре от аэропорта Пулково.

"В 18.49 открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник агентства.