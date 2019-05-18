СОЧИ, 18 мая /ПРАЙМ/. Пассажиры международного аэропорта Сочи эвакуированы из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что в субботу в аэропорт поступило сообщение о "минировании".

"В международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры эвакуированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативными службами проводится проверка здания.

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.