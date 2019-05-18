С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая /ПРАЙМ/. Вылет рейса Санкт-Петербург-Анталия задержан в аэропорту Пулково из-за анонимного сообщения об угрозах безопасности, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".

"Задержка рейса FV5863 Санкт-Петербург — Анталия произошла из-за анонимного электронного письма, которое поступило в контакт-центр авиакомпании с упоминанием конкретного рейса. Фразы, которые содержит сообщение, однозначно были расценены работниками авиакомпании как угроза безопасности пассажиров и целостности воздушного судна", — сказал он.

По его словам, авиакомпания уже проинформировала правоохранительные органы о произошедшем. Пассажиры самолета высажены в здание аэровокзала. Производится дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.