МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Морякам с задержанного властями Египта судна Sea Shark требуется медицинская помощь, есть проблемы со связью, говорится в письме экипажа Sea Shark в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Российское посольство в Каире ранее сообщило РИА Новости, что в состав экипажа задержанного судна входят двое россиян.

"В настоящее время членам экипажа не разрешается находиться в своих каютах, все они содержатся под стражей в курительных комнатах… люди вынуждены спать на полу. Экипажу запрещается пользоваться мобильными телефонами… некоторые из членов экипажа страдают от гипертонии и нуждаются в визите врача для обследования", — говорится в письме, которое ITF получило в субботу.

"Наш экипаж нуждается в вашей поддержке и помощи", — добавляется в письме, направленном в адрес Международной федерации транспортных рабочих.

В письме отмечается, что судно в настоящий момент находится на стоянке в Айн Сохне (город в Египте на побережье Суэцкого залива – ред.), но может быть перемещено в другой терминал.

Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан военными Египта. По их данным, экипаж состоит из 31 человека, среди которых "17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки и еще один гражданин Азербайджана". По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с Египтом, сообщил фонд.