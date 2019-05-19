КАИР, 19 мая /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

Российское посольство в Каире ранее сообщило РИА Новости, что в состав экипажа задержанного судна входят двое россиян.

"Десять членов экипажа с задержанного судна сейчас находятся на военно-морской базе в Суэце, в том числе, россияне… Сегодня вечером будет принято решение, вышлют ли их напрямую или передадут сотрудникам посольства для принятия соответствующих мер", — сказал собеседник агентства.

В то же время, в российском диппредставительстве в беседе с РИА Новости уточнили, что пока речь идет об освобождении только одного российского моряка в числе девяти членов экипажа, второй пока остается на борту судна. "По информации на данный момент, пока только один. Он сам об этом сообщил. Отец второго моряка сказал, что его сын не попал (в это число)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что россияне на судне выполняли функции технических специалистов.

Как сообщил РИА Новости источник в администрации порта эс-Сохна, судно Sea Shark было приведено в порт две недели назад. Задержано оно было в декабре прошлого года в Красном море и все время находилось на египетской военно-морской базе на юге провинции Красное море. "Были подозрения относительно документов на судно и происхождения груза. В отношении компании в случае нарушения закона будут приняты соответствующие меры. Что касается экипажа, то я думаю, с ними проводятся следственные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан военными Египта. По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с Египтом, сообщил фонд.