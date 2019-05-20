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КЫЗЫЛ (республика Тыва), 20 мая /ПРАЙМ/. Министр экономического развития России Максим Орешкин планирует обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением открыть международный пункт пропуска в аэропорту Кызыла.

"Будем сейчас обсуждать возможность открытия международного пункта пропуска в этом аэропорту. Соответственно, это даст возможность увеличить турпоток и дальше развивать туризм. Посмотреть в Тыве действительно есть что: природа, мне кажется, мало где в России такую можно встретить, кухня, самобытность", — сказал Орешкин журналистам в ходе своего визита в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития республики Тыва.

"Я буду обращаться к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву — ред.), чтобы такое поручение для Минтранса было, чтобы этот проект завершить в довольно короткие сроки", — добавил он.

Кроме того, по мнению Орешкина, Тыва могла бы войти в программу субсидирования авиаперевозок. "У нас есть субсидирование Дальнего Востока, Крыма. Очевидно, что Тыва имеет на порядок меньше трафик. Её можно было бы присоединить к этой программе", — сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что в Кызыле недавно была реконструирована взлётно-посадочная полоса. "Инфраструктура есть, её надо просто насыщать с точки зрения количества рейсов. Республика сейчас пытается это сделать своими силами. Соответственно, надо посмотреть (как помочь — ред.)", — добавил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте объявил о решении назначить кураторов из федерального правительства для регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Первым регионом, у которого появился куратор из правительства, стала республика Тыва. Ответственным за регион стал Орешкин.