КЫЗЫЛ, 20 мая /ПРАЙМ/. Власти РФ обсуждают возможность организации пассажирского движения по железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино, но принципиального решения нет, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В начале апреля между ОАО "РЖД" и АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино" был подписан договор, согласно которому РЖД выступят генподрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест–Кызыл–Курагино к Элегестскому угольному месторождению. Корпорация берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию.

Строительство железной дороги позволит начать полноценную разработку месторождения, обладающего уникальными запасами коксующегося угля. Протяженность новой однопутной линии составит 410 километров. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге. Инвестиции в проект составят около 126,6 миллиарда рублей (без НДС, в ценах 2017 года), срок строительства 4,5 года.

По словам Орешкина, правительство России к середине лета подготовит детальный план строительства железной дороги, освоения Элегестского угольного месторождения и развития порта Ванино. Он отметил, что пока бюджетное финансирование привлекать не предполагается. "Но есть важная деталь, которую мы сейчас обсуждаем, — она связана с возможностью организации пассажирского движения по этой железнодорожной ветке. Понятно, что было бы странно, если бы дополнительная стоимость, а пассажирское движение более затратное с точки зрения его организации, вот эту дополнительную стоимость было бы неправильно полностью перекладывать на инвестора, который будет заниматься экспортом грузов", — сказал Орешкин.

По его словам, обеспечение пассажирской безопасности предъявляет особые дополнительные требования к строительству железной дороги. При этом Орешкин подчеркнул, что решение об организации пассажирских перевозок по железной дороге не принято.

"Пока еще нет. Это все надо оценить, сколько это будет стоить, на каком этапе это можно сделать, насколько будет пользоваться спросом, потому что все-таки довольно протяженное — 411 километров — расстояние по этой трассе. Скорость будет в среднем точно ниже 100 километров в час, это 5-6 часов поездом. Дешевле может оказаться, например, более серьезное субсидирование авиационных перевозок", — добавил министр.

Он также выразил надежду, что объекты комплексного проекта железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино, в частности строительство горно-обогатительного комбината и развитие порта Ванино, могли бы быть интересны ВЭБу. "Я думаю, ВЭБ будет рассматривать (участие в финансировании — ред.), мы точно попросим ВЭБ посмотреть на проекты ГОК и порта на Дальнем Востоке. Остальное — это решение конкретных инвесторов. Что отличает Кызыл-Курагино? Это абсолютно рыночная сделка, концессия, рыночное финансирование", — сказал Орешкин.