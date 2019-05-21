МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, согласно данным исследования, лишь 12% полагают, что России лучше закупать самолеты у зарубежных производителей и не тратить средства на развитие собственного производства.

С утверждением, что "в России умеют делать качественные самолеты", согласны 78%респондентов, противоположной точки зрения придерживаются 14%. Еще 8% опрошенных затруднились ответить.

По мнению 33% россиян, собственное авиапроизводство необходимо развивать, так как свои самолеты лучше, надежнее и безопаснее. Также поддерживают развитие отечественного авиастроения 32%, поскольку оно создает новые рабочие места, 17% считают, что оно дает независимость, 12% — развитие экономики, 9% — развитие отрасли.

Развитие собственного производства самолетов, как считают 6% опрошенных, приведет к росту авторитета и престиж. По 4% полагают, что отечественные самолеты будут дешевле, а производство приведет к развитию науки и технологий. Еще 17% не считают, что собственное производство нужно. Респонденты могли дать до трех вариантов ответа.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 мая 2019 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.