МЕЧИТА (АРГЕНТИНА), 21 мая /ПРАЙМ/. "ТМХ-Аргентина", дочернее предприятие российского "Трансмашхолдинга", начинает строительство нового завода по производству железнодорожных вагонов и локомотивов в поселке Мечита в провинции Буэнос-Айрес, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

"Непосредственно строительство начнется в июле и продлится 18 месяцев… В течение 2-2,5 лет мы будем готовы начать производство вагонов, все будет зависеть от контрактов, которые мы получим", — сказал журналистам президент "ТМХ-Аргентина" Тибо Дестерак.

По его словам, объем производства будет зависеть от спроса на рынке. "Это будет завод по производству вагонов, локомотивов, электропоездов, дизель-поездов, пассажирских и грузовых вагонов, а также для ремонта и обслуживания", — добавил он.

Завод потребует инвестиций в 70 миллионов долларов из 200 миллионов, тех, что компания вложит в Аргентину на протяжении пяти лет, создавая 1200 рабочих мест.

Президент Аргентины Маурисио Макри, присутствовавший на открытии строительства, отметил, что раньше в Мечите жило 5 тысяч человек, а сейчас — 1800. Данное производство, считает он, позволит вернуть жизнь в Мечиту.

"Если мы хотим наладить связь с миром, мы должны наладить связь друг с другом, поэтому нам нужны самолеты, поэтому нам нужны поезда, мосты, дороги, интернет. Если мы не будем связаны, у нас нет будущего", — отметил Макри.