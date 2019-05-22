НОВОСИБИРСК, 22 мая /ПРАЙМ/. Международный VIII Сибирский транспортный форум открывается в среду в Новосибирске одновременно с выставкой транспорта и инфраструктуры TransSiberia 2019, форум посвящен реализации нацпроектов, сообщает правительство Новосибирской области.

"Реализация нацпроектов началась в 2019 году, и площадка Сибирского транспортного форума предназначена для обсуждения актуальных задач в данном направлении. Кроме того, площадка нашего форума признана официальным мероприятием Минтранса России и считается стартовой ступенью перед проведением Транспортной недели, которая традиционно проходит в конце года в Москве", — приводятся в сообщении слова главы Минтранса региона Анатолия Костылевского.

Деловая программа форума включает в себя десять секций, посвященных воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, безопасности населения на транспорте, науке, образованию и кадрам. Ключевым событием деловой части станет пленарная дискуссия "Национальные проекты. Взгляд из регионов".

Власти отмечают, что на форуме впервые будут представлены макеты нового аэровокзала новосибирского международного аэропорта "Толмачево" и новой ледовой арены со всеми транспортными развязками. В частности, мэр Новосибирска Анатолий Локоть представит дороги, развязки вокруг будущего Дворца спорта и станцию метро "Спортивная".

Сибирский транспортный форум — ключевая площадка в Сибири для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта. Форум проводит правительство Новосибирской области совместно с Минтрансом РФ, профильным комитетом Госдумы РФ, Заксобранием региона при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Сибири.