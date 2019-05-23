МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Китайская авиакомпания Xiamen Airlines потребовала от Boeing возместить ущерб за простой самолетов 737 МАХ, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее аналогичные требования выдвинули три крупнейшие китайские авиакомпании Air China, China Eastern и China Southern. Представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что власти понимают желание компаний.

Как сообщается, с 11 марта Xiamen Airlines официально приостановила полеты десяти самолетов Boeing 737 МАХ. Самолеты разместили в аэропортах Сямэня и Фучжоу. Поскольку содержание соли в воздухе в этих районах высокое и приближается сезон тайфунов, долгий простой самолетов может негативно отразиться на безопасности. Поэтому авиакомпания собирается перегнать самолеты на хранение в более холодные и сухие северо-западные территории.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.