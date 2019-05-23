МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Результаты комиссии, которая выясняет причины ЧП на Солнцевской линии столичного метро, произошедшего во вторник, могут быть известны уже в понедельник, рассказал РИА Новости начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Ранее заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил журналистам, что расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия. А столичный метрополитен ранее назвал две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. По их данным, выяснение точной причины займет неделю.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, чтобы подобное не повторилось, я думаю, что в понедельник-вторник результаты будут точно", — сказал Козловский.

Вечером во вторник на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали, на линию были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".