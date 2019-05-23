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МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Пресс-служба Московского транспорта сообщила о том, плата в наземном транспорте не будет взиматься, пока движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не восстановится.

Ранее сообщалось, что движение поездов от станции "Отрадное" до "Алтуфьево" на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена остановлено. Позднее в пресс-службе метро сообщили о возобновлении движения на Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Плата в наземном транспорте не будет взиматься то тех пор, пока полностью не восстановится движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро", — говорится в сообщении Мостранспорта в Twitter.

Как отметили в пресс-службе метрополитена, на станциях северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии работают сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии постепенно входит в график. Извините нас за неудобства", — добавила позже пресс-служба метро в Twitter.