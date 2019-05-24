МОСКВА 24 мая /ПРАЙМ/. "Метровагонмаш" будет оштрафован на 1,5 миллиона рублей за остановку вагонов на "серой" ветке столичной подземки, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Вечером в четверг в тоннеле на севере "серой" ветки застряли поезда с пассажирами. Причиной остановки стала техническая неисправность поезда, сообщала пресс-служба Московского транспорта. Движение восстановили через 35 минут.

"Причина остановки понятна — техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. В соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 миллиона рублей", — сказали в пресс-службе.

"Завод-изготовитель – "Метровагонмаш" – уже подтвердил техническую неисправность состава", — добавил метрополитен.