ТОКИО, 24 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Первый транзитный контейнер из Японии в Польшу по Транссибирской магистрали был отправлен в четверг, сообщил РИА Новости замминистра транспорта России Владимир Токарев.

"Вчера запустили первый транзитный контейнер, который идет из Японии до Польши в Европу. Это первый постоянный, не тестовый контейнер. Надеюсь, что мы сможем заинтересовать японский бизнес и он увидит, что Транссиб является конкурентоспособным и возить по нему грузы – это гораздо быстрее, дешевле, комфортнее и безопаснее", — сказал чиновник.

В Токио проходит презентация "РЖД", в рамках которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока далее по России и в европейские страны. В частности, внимание уделено развитию транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок и круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали.

Во второй части мероприятия российская и японская стороны в рамках пятого бизнес-форума координационного совета по транссибирским перевозкам (КСТП) обсудят конкретные направления сотрудничества. Кроме того, здесь представят результаты тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.