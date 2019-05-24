ВЛАДИВОСТОК, 24 мая /ПРАЙМ/. Ростуризм поможет привлечь зарубежные авиакомпании на Дальний Восток, в том числе японские, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы — Ростуризм и администрация Приморья — планируем объединить свои усилия в части продвижения… Если говорить о ДФО, то японский рынок для нас приоритетный", — сказала она.

"Второе — это межрегиональные проекты. ДФО нужно объединять в различные межрегиональные маршруты. И у нас будут совместные проекты по привлечению зарубежных авиакомпаний. Завтра лечу в Токио на переговоры… В повестке дня это будет", — отметила Догузова.

Она добавила, что поднимет этот вопрос на российско-японском форуме.

"С этой инициативой выступлю и планирую провести переговоры с (японской) авиакомпанией ANA", — отметила Догузова.