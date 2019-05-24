ТОКИО, 24 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Россия рассматривает Японию как стратегического партнера, в том числе в транспортной сфере, сказал РИА Новости заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, отвечая на вопрос о возможности привлечения японских инвестиций при строительстве высокоскоростной железной дороги Москва-Санкт-Петербург.

"Сегодня принято решение о начале проектирования. Компания ОАО "РЖД" будет проектировать, а по итогам проектирования мы будем решать вопросы механизмов финансирования строительства железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Пока о строительстве рано говорить. Мы всегда рассматриваем Японию как нашего стратегического партнера на Дальнем Востоке. В Японии есть и технологии, и финансовые ресурсы, есть предмет для общения и есть, что обсуждать", — уточнил Токарев.

В Токио проходит презентация ОАО "РЖД", в рамках которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и европейские страны. В частности, внимание уделено вопросам развития транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок, а также круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали.

Во второй части мероприятия российская и японская стороны в рамках V Бизнес-форума Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) обсудят конкретные направления сотрудничества, а также будут обнародованы результаты тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.