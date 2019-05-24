ТОКИО, 24 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. РЖД сейчас сотрудничает с Японией по проектам логистических центров в Уссурийске и Санкт-Петербурге, сказал РИА Новости первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин.

"Мы ведем работу по двум проектам с компанией Sojitz – логистических центров Приморский в Уссурийске и Балтийский в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем японские компании в области организации перевозок по расписанию, в том числе контейнеров. В Японии много интересных технологий в железнодорожном транспорте, особенно в обслуживании пассажиров. Японцы сегодня лидеры в мире и по объемам, и по качеству, и по сервису. Есть направления по совместным проектам развития вокзальных комплексов, транспортно-пересадочных узлов и использования технически средств японских компаний", — сказал Мишарин.

В Токио проходит презентация ОАО "РЖД", в рамках которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и европейские страны. В частности, внимание уделено вопросам развития транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок, а также круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали.

"Главная цель нашего визита – презентация возможностей Транссиба для увеличения объемов транзитных перевозок. В комплексно-транспортном плане поставлено увеличение в четыре раза. Мы уже видим повышение интереса японских грузоотправителей к Транссибу, которое выражается в увеличении объемов", — сказал Мишарин. Только за 4 месяца 2019 года объем контейнерных перевозок из Японии по Транссибу вырос на 56%.

Во второй части мероприятия российская и японская стороны в рамках V Бизнес-форума Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) обсудят конкретные направления сотрудничества, а также будут обнародованы результаты тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.

Был подписан меморандум между министерством транспорта Российской Федерации, министерством транспорта, государственных земель и инфраструктуры Японии, ОАО "РЖД" и Ассоциацией транссибирских интермодальных операторов Японии.