КАИР, 24 мая /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Один из двух российских моряков из состава команды задержанного в декабре прошлого года в Египте танкера Sea Shark освобожден и временно размещен в гостинице в ожидании возвращения на родину, сообщил РИА Новости адвокат компании-судовладельца Мидхат аль-Кирши.

"Первые десять членов экипажа, находившиеся последние дни на военной базе, освобождены, они сейчас временно размещены в гостинице до завершения процедур их возвращения на родину. В их числе — российский гражданин. Компания займется всеми вопросами", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, второй россиянин в числе других десяти членов команды танкера перевезен с судна на военную базу в Суэц и будет ожидать решения египетских ВМС об освобождении. "Еще десять членов команды, включая второго гражданина России, перевезены с судна на военную базу в Суэц вплоть до решения командования ВМС. Еще десять моряков остаются пока на судне", — пояснил адвокат. Он также добавил, что груз, находившийся на танкере, был конфискован.

Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" ранее сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан военными Египта. По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с Египтом, сообщил фонд. Команда танкера состоит из 31 моряка, включая 17 граждан Украины, двух россиян, а также представителей Азербайджана, Индии, Филиппин и Шри-Ланки. Россияне на танкере выполняли функции технических специалистов.