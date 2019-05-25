ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая /ПРАЙМ/. Самолет, вылетевший в Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт Сургута и совершил посадку, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.

Ранее в аэропорту Сургута рассказали, что самолет, который вылетел в Худжанд, был вынужден вернуться в пункт вылета. Почти три часа лайнер кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.

"Рейс прибыл. Все хорошо", — сказали в справочной службе.

Согласно данным Flightradar, вернувшийся в Сургут борт принадлежит авиакомпании "ЮТэйр". Комментарием перевозчика РИА Новости пока не располагает.