Самолет, вылетевший в Таджикистан, спустя почти 3 часа вернулся в аэропорт Сургута
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая /ПРАЙМ/. Самолет, вылетевший в Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт Сургута и совершил посадку, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Ранее в аэропорту Сургута рассказали, что самолет, который вылетел в Худжанд, был вынужден вернуться в пункт вылета. Почти три часа лайнер кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.
"Рейс прибыл. Все хорошо", — сказали в справочной службе.
Согласно данным Flightradar, вернувшийся в Сургут борт принадлежит авиакомпании "ЮТэйр". Комментарием перевозчика РИА Новости пока не располагает.
https://1prime.ru/transport/20190525/830009804.html