ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая /ПРАЙМ/. Доследственная проверка назначена в связи с возвращением в Сургут борта авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего в Таджикистан, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в аэропорту Сургута сообщили РИА Новости, что самолет, который отправился в Худжанд, был вынужден вернуться в пункт вылета. Почти три часа лайнер кружил в небе над городом, вырабатывая топливо, после чего благополучно сел в Сургуте.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте… проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации от 25 мая 2019 года по факту авиационного инцидента с воздушным судном "Боинг-737-500", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик стабилизатора, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт Сургута.

"На борту воздушного судна находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа… Пассажиры и члены экипажа не пострадали", — подчеркнули в управлении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашивают членов экипажа, пассажиров, технический состав аэропорта, допустивший самолет к полету, а также диспетчерский состав воздушной гавани. Кроме того, следствие запросило документы на лайнер и данные о квалификации пилотного состава, добавили в ведомстве.

Ранее в авиакомпании "ЮТэйр" заявили, что сразу после взлета у самолета возникла проблема с каналом триммирования стабилизатора, из-за чего он и вернулся в Сургут. Ожидается, что пассажиров отправят в Худжанд ориентировочно в 01.00 мск воскресенья, когда прилетит резервный борт. На время ожидания пассажирам предоставят гостиницу, еду и питание.