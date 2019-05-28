МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Генеральная прокуратура России пока не получала коллективное обращение от автопроизводителей с просьбой разобраться с якобы системным нарушением их прав при защите интересов в судах Краснодарского края, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее представитель Hyundai Юлия Тихонравова рассказа РИА Новости, что в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, в ФСБ РФ, генеральному прокурору РФ, в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено коллективное обращение от крупных автопроизводителей, включая Hyundai, KIA, Mercedes, Jaguar LandRover, о систематических нарушениях прав изготовителей при отправлении правосудия в судах Краснодарского края. Эту информацию подтвердил и представитель Kia. По его словам, автопроизводители просят дать правовую оценку и провести проверку работы некоторых судов Кубани в части вынесения решений по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей.

"Коллективное обращение пока не поступало. При поступлении будет рассмотрено в установленном законом порядке", — ответили в Генпрокуратуре на вопрос РИА Новости.