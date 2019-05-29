МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Технологии перевозки товаров при помощи дронов в России активно развиваются, массовые перевозки дронами-курьерами могут начаться в городах России с 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь компании Tsuru Robotics (резидент фонда "Сколково") Никита Родиченко.

По его словам, пилотные проекты с дронами-курьерами начнутся уже в 2019 году. "Я думаю, у нас есть все, чтобы в 2019 году провести пилотные проекты. Однако реальное применение, я думаю, начнется не раньше 2021 года, потому что очень много вопросов с регуляторикой. Однако пилоты возможно провести уже сейчас, и масштабные, а не одиночные", — сообщил он.

Родиченко рассказал, что в 2016 году Tsuru Robotics провела с Сибирским клиническим центром пилотный проект с доставкой крови дронами через Красноярск. "Мы планировали и дальше доставлять органы, но проект "завис". Мы использовали и точную посадку, и полет в городской среде. В России, как ни странно, нет спроса на доставку товаров дронами в городах, хотя тема популярная, а за рубежом — есть большой спрос", — отметил он.

"Мы все еще ведем переговоры с Сибирским клиническим центром. Возможно, в скором времени получится повторить пилот, потому что технологии для этого есть, но тут вопрос в спросе, в целесообразности", — добавил он.

По словам эксперта, в некоторых случаях доставка дронами выгодна компаниям как с точки зрения доступности, так и финансово. Так, беспилотные системы полезны там, где нет доступа для обычных курьеров, а также на удаленных маршрутах, например, до буровых установок или уединенных поселений. "Сейчас дроны уже доставляют на отдаленные объекты медикаменты, продовольствие. Дроны, не обязательно мультироторы, которые способны перевозить десятки килограмм, будут неотъемлемой частью логистической инфраструктуры", — считает Родиченко.

Компания Tsuru Robotics была основана в 2015 году, одно из основных направлений деятельности компании — работа по точному управлению дронами в условиях недоступной спутниковой навигации и в помещениях.