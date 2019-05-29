МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Росморречфлот ожидает роста грузопотока и пассажирских перевозок на внутренних водных путях РФ в 2019 году, сообщил РИА Новости замруководителя Росморречфлота Виктор Вовк.

Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом на 2% — до 116,2 миллиона тонн. Перевозки пассажиров упали на 2,4% — до 12,3 миллиона человек. Росморречфлот в материалах к коллегии отмечал, что в 2018 году мобильность граждан Российской Федерации, использующих внутренний водный транспорт, несколько снизилась, при этом увеличилась дальность поездок. Планируется, что грузопоток внутренних водных путей до конца 2024 года достигнет около 149 миллионов тонн, отмечалось в материалах Росморречфлота.

"Ожидаем роста как по грузовым, так и по пассажирским перевозкам (на внутренних водных путях — ред.)", — сообщил РИА Новости Вовк, не приведя конкретную динамику.

В 2019 году за счет средств инвестора планируется построить причалы в селах Дубровка и Киришах (Ленинградской области), в Елабуге (Республика Татарстан), у моста Александра Невского в границах Санкт-Петербурга — два причала на противоположных берегах, рассказали агентству в Росморречфлоте.

Представители ведомства также уточнили, что в 2020 году за счет средств инвестора планируется построить пассажирские причалы в Великом Новгороде (Новгородская область) и Сортавале (Республика Карелия). Кроме того, в Ульяновске обсуждается строительство нового пассажирского речного вокзала, который планируется построить под Венцом.