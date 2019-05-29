МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Запуск в России платформы Tradelens на основе блокчейна, разработанной датской компанией Maersk в партнерстве с IBM, позволит на старте проекта отслеживать две трети контейнеров, доставляемых в российские порты или отправляемых из них, заявил РИА Новости представители российского офиса судоходной компании.

Гендиректор Maersk East Europe Жолт Катона в апреле сообщал, что Maersk проходит процесс согласований в правительстве РФ пробного запуска платформы и готовится к старту пилотного проекта предварительно во втором квартале. А ранее в мае к ней присоединились крупные международные контейнерные перевозчики CMA CGM и Mediterranean Shipping Company (MSC).

"Присоединение CMA CGM и MSC – еще одно подтверждение того, что Tradelens – это открытая платформа, доступная для всех участников рынка, гарантирующая полную сохранность и достоверность данных. Присоединение двух ведущих мировых линий означает, что теперь в рамках Tradelens будут выполняться перевозки каждого второго контейнере в мире. По России пропорция будет еще выше — около двух третей", — сказали агентству в российском офисе Maersk.

Tradelens использует технологию блокчейн компании IBM как основу для создания цифровых цепочек поставок, предоставляя возможность наиболее эффективного взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности. Работает уже в 24 странах мира, в том числе в ЕС и Китае. Tradelens также, поскольку предназначена для формирования цифровых контрактов, таким образом предусматривает полный переход от бумажных документов на электронный документооборот.

"Tradelens дает возможность отслеживать информацию о грузе в режиме реального времени с момента начала перевозки, точно фиксирует изменения статуса и состояния груза, позволяя всем участникам транспортной цепочки максимально оптимизировать затраты времени и средств на доставку конечному потребителю", — добавили в Maersk.