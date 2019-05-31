С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая /ПРАЙМ/. Реализация четырех транспортных проектов на общую сумму 17,5 миллиарда рублей начнется в Петербурге в 2020 году на условиях федерального и городского софинансирования, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"Мы пригласили в наш город вице-премьера (правительства РФ — ред.) Максима Акимова, с которым обсудили ряд проектов. Мы предложили и разработали 25 проектов, которые улучшат… движение (транспорта) в пригородных районах нашего города. Естественно, мы договорились о софинансировании федерального центра и городского бюджета… Минимум четыре из этих проектов мы начнем реализовывать уже со следующего года… Общая стоимость этих проектов составляет 17,5 миллиарда рублей", — сказал он в эфире телеканала "78" в четверг вечером.

В частности, как уточнил Беглов, на 2020 год запланировано строительство Южной широтной магистрали, прокладка Южно-Волхонской дороги, а также реконструкция Приморского шоссе.

Согласно материалам городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Южная широтная магистраль позволит соединить Волхонское шоссе, Московское шоссе и в перспективе автомобильную дорогу федерального значения Р-21 "Кола", что значительно сократит время движения автомобильного транспорта по южной части города и время в пути между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Цель реализации проекта сооружения Южно-Волхонской дороги заключается в том, чтобы увеличить транспортную доступность конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где проводятся крупные международные мероприятия, в том числе и Петербургский международный экономический форум.