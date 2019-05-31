САРАТОВ, 31 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", год назад прекратившая полеты и предупредившая о массовом сокращении штата, не получала уведомления от соответствующих органов о дате прекращения деятельности аэропорта "Саратов-Центральный", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.

Аэропорт "Саратов-Центральный" эксплуатируют "Саратовские авиалинии", у которых с 31 мая прошлого года аннулирован сертификат эксплуатанта. Тогда компания прекратила полеты, провела массовые сокращения, ее покинул 561 сотрудник. Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планирует начать принимать рейсы 16 августа, после чего старый аэропорт намечено закрыть. Авиакомпания 23 мая уведомила центр занятости о предстоящем сокращении 394 из 493 работников по прекращении полетов в "Саратове-Центральном".

"Такого уведомления нет", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, получала ли авиакомпания уведомление государственных органов о дате прекращения работы аэропорта "Саратов-Центральный".

Она отметила, что процедуры закрытия аэропорта нет.

По ее словам, дата начала процедуры сокращения штата остается открытой. "Планируемые сроки — после окончания выполнения полетов. Дата открытая", — пояснили в пресс-службе.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявлял журналистам, что все сотрудники аэропорта "Саратов-Центральный", которые захотят работать в новом аэропорту, будут трудоустроены. В апреле оператор нового аэропорта объявил о подборе работников на более чем 500 вакансий. В департаменте стратегических коммуникаций "Гагарина" тогда подтвердили РИА Новости готовность в приоритетном порядке рассмотреть кандидатуры из числа сотрудников аэропорта "Саратов-Центральный".