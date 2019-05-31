САРАТОВ, 31 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Оператор строящегося саратовского аэропорта "Гагарин" предложил вакансии для гарантированного трудоустройства значительной части сотрудников действующего аэропорта "Саратов-Центральный", которым грозит сокращение, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Аэропорт "Саратов-Центральный" эксплуатируют "Саратовские авиалинии", у которых с 31 мая прошлого года аннулирован сертификат эксплуатанта. Тогда компания прекратила полеты, провела массовые сокращения, ее покинул 561 сотрудник. Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планирует начать принимать рейсы 16 августа, после чего старый аэропорт намечено закрыть. Авиакомпания 23 мая уведомила центр занятости о предстоящем сокращении 394 из 493 работников по прекращении полетов в "Саратове-Центральном".

"Определенные договоренности есть. АО "СарАэро-Инвест" (оператор "Гагарина", входит в холдинг "Аэропорты Регионов") предоставило список вакансий, планируемых к открытию аэропорта, и определенный порядок мероприятий по трудоустройству работников АО "Саратовские авиалинии" с целью обеспечения гарантий трудоустройства значительной части персонала. Проводятся собеседования", — сказала собеседница агентства.

"Точное количество сотрудников, которые все-таки будут работать в аэропорту "Гагарин", указать пока не можем", — добавила она.

Ранее в минзанятости региона сообщали РИА Новости, что центр занятости в среду направил оператору аэропорта "Гагарин" предложение о сотрудничестве в части подбора работников из числа сокращаемых работников действующего аэропорта, а также в подготовке необходимых кадров через профобучение и повышение квалификации под гарантированное трудоустройство.

"Письмо от центра занятости населения Саратова получено. АО "СарАэро-Инвест" с апреля налажено взаимодействие с АО "Саратовские авиалинии" по подбору персонала из действующего аэропорта Саратова в новый аэропорт "Гагарин", и эта работа продолжается в ежедневном режиме", — рассказали РИА Новости в пятницу в департаменте стратегических коммуникаций аэропорта "Гагарин".

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявлял журналистам, что все сотрудники аэропорта "Саратов-Центральный", которые захотят работать в новом аэропорту, будут трудоустроены. В апреле оператор нового аэропорта объявил о подборе работников на более чем 500 вакансий.