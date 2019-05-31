Добавлен комментарий пресс-службы аэропорта "Домодедово" (четвертый-пятый абзацы).

МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) по МСФО в 2018 году составил 833 миллиона рублей против прибыли в 9,355 миллиарда рублей годом ранее, следует из опубликованных материалов на сайте компании.

EBITDA выросла на 1,3%, до 14,843 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась на 1 процентный пункт и составила 35%. Выручка увеличилась на 5,6%, до 40,88 миллиарда рублей.

Общий долг компании составил 60,591 миллиарда рублей, увеличившись за год на 29,5%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,76 с 2,49. Внеоборотные активы аэропорта выросли на 19,4%, составив 110,637 миллиарда рублей. Капитал снизился на 15%, до 41,976 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства аэропорта выросли в 1,7 раза и составили 67,51 миллиарда рублей, краткосрочные — уменьшились на 32,4%, до 17,163 миллиарда.

"С учетом повышения конкуренции на рынке аэропортовых услуг московского региона позитивная динамика доходов свидетельствует об устойчивости бизнеса группы", — прокомментировали в пресс-службе "Домодедово" увеличение выручки. Там отметили, что устойчивый денежный поток от операционной деятельности обусловлен высокодиверсифицированной клиентской базой и моделью бизнеса группы.

"По итогам 2018 года группа DME зафиксировала отрицательные курсовые разницы по валютным финансовым обязательствам из-за снижения курса рубля на конец года. Вследствие этого группа получила формальный чистый убыток в размере 833 миллионов рублей", — добавили в пресс-службе.

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты) и составил 29,4 миллиона человек.