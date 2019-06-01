МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Внуково" — вслед за "Шереметьево" и "Домодедово" — с 1 июня начинает принимать электронные посадочные талоны, сообщала авиагавань. Таким образом, теперь все три московских аэропорта принимают электронные посадочные.

Возможность пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам российские аэропорты получили с 24 февраля 2019 года.

При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажир получает электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штрих-код.

Авиакомпания должна сообщать пассажирам о возможности использования такого талона или разместить эту информацию, в том числе, на своем интернет-сайте. Аэропорты при этом предупреждали, что использовать электронные посадочные можно не на всех рейсах. Во всех трех московских авиагаванях такая возможность пока доступна только при регистрации на внутренние перелеты.

Пассажир самостоятельно может решить, какой посадочный ему удобнее. В аэропортах остается возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

Сроки запуска сервиса в других аэропортах страны зависят от готовности воздушных гаваней.