Ространснадзор начал расследование из-за столкновения поезда с грузовиком в Адыгее
МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Ространснадзор приступил к расследованию столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Нижневартовск, с грузовым автомобилем, сообщили РИА Новости в ведомстве.
По предварительной информации, 1 июня около 14.57 мск в Адыгее на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем — Горячий ключ на регулируемом переезде, не обслуживаемом дежурным работником, произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Нижневартовск, с грузовым автомобилем. В результате ДТП схода подвижного состава нет, произошло возгорание автомобиля и подвижного состава.
"По факту случившегося Ространснадзор проводит расследование", — сообщили в ведомстве в субботу.
Там также добавили, что после происшествия установлено повреждение шести опор контактной сети.
https://1prime.ru/transport/20190601/830031165.html