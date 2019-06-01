МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Ространснадзор приступил к расследованию столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Нижневартовск, с грузовым автомобилем, сообщили РИА Новости в ведомстве.

По предварительной информации, 1 июня около 14.57 мск в Адыгее на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем — Горячий ключ на регулируемом переезде, не обслуживаемом дежурным работником, произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Нижневартовск, с грузовым автомобилем. В результате ДТП схода подвижного состава нет, произошло возгорание автомобиля и подвижного состава.

"По факту случившегося Ространснадзор проводит расследование", — сообщили в ведомстве в субботу.

Там также добавили, что после происшествия установлено повреждение шести опор контактной сети.